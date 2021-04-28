Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что его оскорбляют сравнения с соотечественником Бернардом Томичем.

«Сегодня меня сравнили с Бернардом Томичем, и я никогда не чувствовал себя более оскорбленным. У него есть благотворительный фонд? У него есть достижения? Он собирал деньги пострадавшим от лесных пожаров? Это отвратительно. К вашему сведению, я не занимался сексом с теми, кто сидит в OnlyFans. И да, насчет достижений – я обыгрывал Большую четверку», – написал Кирьос в сторис инстаграма и добавил смеющийся эмодзи.

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27 апреля Нику исполнилось 26 лет.

Последний матч Кирьос провел в феврале на Australian Open. С начала пандемии теннисист не выступал за пределами Австралии.

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