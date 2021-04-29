«Барселона» объявила имя нового спортивного директора. Должность получил Хави Будо, который был задействован в избирательной кампании нового президента клуба Жоана Лапорты.
О назначении сообщает Mundo Deportivo. Будо будет отвечать за профессиональных спортсменов, клубную академию и женскую команду. Специалист стал известен благодаря тренерской работе в теннисе: он сотрудничал с испанками Карлой Суарес Наварро и Паулой Бадосой.
- Лапорта выиграл президентские выборы 7 марта, опередив Виктора Фонта и Тони Фрейшу.
- «Барселона» лидирует в чемпионате Испании по потерянным очкам.
- Бадоса идет на 62-м месте текущего рейтинга WTA, Суарес Наварро – на 93-м.
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