«Барселона» объявила имя нового спортивного директора. Должность получил Хави Будо, который был задействован в избирательной кампании нового президента клуба Жоана Лапорты.

О назначении сообщает Mundo Deportivo . Будо будет отвечать за профессиональных спортсменов, клубную академию и женскую команду. Специалист стал известен благодаря тренерской работе в теннисе: он сотрудничал с испанками Карлой Суарес Наварро и Паулой Бадосой.

Лапорта выиграл президентские выборы 7 марта, опередив Виктора Фонта и Тони Фрейшу.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании по потерянным очкам.

Бадоса идет на 62-м месте текущего рейтинга WTA, Суарес Наварро – на 93-м.

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