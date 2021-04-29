Теннисист попал напарнику ракеткой по лицу во время парного матча. Инцидент произошел на «Челленджере» в Салинасе (Калифорния, США).

В первом круге тунисский теннисист Сканден Мансури и Диего Идальго из Эквадора играли против аргентинцев Камило Уго Карабелли и Агустина Велотти. В четвертом гейме второго сета Мансури, спеша на мяч, случайно ударил напарника ракеткой по лицу. Тот упал на корт, держась за место удара.

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Мансури и Идальго выиграли со счетом 6:1, 6:4 и вышли в четвертьфинал турнира.

В одиночном рейтинге ATP они входят в четвертую и пятую сотню.

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