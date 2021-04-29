Грузинского теннисиста Николоза Басилашвили обвинили в вымогательстве денег и нарушении условий контракта. Бизнесмен Ираклий Качарава заявил, что Басилашвили не выполнил перед ним свои обязательства.

По словам Качаравы, он вложил крупную сумму в карьеру теннисиста, а Басилашвили обязался выплачивать бизнесмену часть призовых, заработанных на турнирах. Спортсмен входит в топ-50 мирового рейтинга, значит Качараве полаются 30% призовых и доля от рекламных доходов, заявляют юристы бизнесмена.

Качарава отметил, что Басилашвили не выполнил свои обязательства, и подал на спортсмена иск на сумму свыше 1,5 млн долларов. Адвокат бизнесмена Анна Джалагония добавила, что Качарава финансирует Басилашвили с 2015 года, а теннисист нарушает условия контракта с 2017 года. Теннисист отказался выплачивать бизнесмену положенную сумму, сообщает Vseprosport.ru

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