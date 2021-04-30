После четвертьфинала «Челленджера» в Риме итальянский теннисист Джулио Дзеппьери поскандалил с судьей. 317-я ракетка мира оскорбил арбитра, который вступил в диалог со спортсменом.
«Стоп, стоп, стоп. Я не собираюсь принимать это на свой счет, но лучше бы ты подумал, прежде чем что-то говорить», – сказал судья.
«Хочешь поспорить? Давай выйдем с корта, и я тебя убью. Выходи, если есть яйца», – приводит слова Дзеппьери журналист Стефано Берлинчиони.
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- Дзеппьери проиграл аргентинцу Хуан-Мануэлю Черундоло в двух сетах – 0:6, 3:6.
- Ранее итальянец обыграл боливийца Уго Дельена и бразильца Фелипе Алвеса.
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