После четвертьфинала «Челленджера» в Риме итальянский теннисист Джулио Дзеппьери поскандалил с судьей. 317-я ракетка мира оскорбил арбитра, который вступил в диалог со спортсменом.

«Стоп, стоп, стоп. Я не собираюсь принимать это на свой счет, но лучше бы ты подумал, прежде чем что-то говорить», – сказал судья.

«Хочешь поспорить? Давай выйдем с корта, и я тебя убью. Выходи, если есть яйца», – приводит слова Дзеппьери журналист Стефано Берлинчиони.

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Дзеппьери проиграл аргентинцу Хуан-Мануэлю Черундоло в двух сетах – 0:6, 3:6.

Ранее итальянец обыграл боливийца Уго Дельена и бразильца Фелипе Алвеса.

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