Бывшая 13-я ракетка мира, украинец Александр Долгополов официально объявил о завершении профессиональной карьеры. 32-летний спортсмен не выходил на корт с мая 2018 года, когда в Риме проиграл Новаку Джоковичу.
«Никогда не устанавливал теннисных рекордов, но надеюсь, что играл в привлекательный для болельщиков теннис. Я получил травму запястья в Австралии три года назад после неправильного удара на тренировке. Почувствовал боль, но она меня не сильно беспокоила. Затем удалось дойти до третьего раунда Australian Open и вернуться в Европу. Никогда не думал, что это станет концом карьеры. Пару лет я пытался вернуться, перенес две операции, но продолжаю чувствовать дискомфорт», – цитирует Долгополова сайт ATP.
В 2017-м Долгополова подозревали в проведении договорного матча в американском Уинстон-Сайлеме против Тьяго Монтейро из Бразилии. В итоге вина украинца не была доказана.
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- Александр – экс-13-я ракетка мира (в 2012 году) и победитель трех турниров ATP (Умаг, Вашингтон, Буэнос-Айрес).
- На «Шлемах» его лучшим достижением был четвертьфинал АО в 2014-м.
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