74-летняя Гейл Фолкенберг поделилась впечатлениями от первого матча за три года. Спорстменка уступила в квалификации турнира ITF во Флориде 20-летней Тифани Фике.

«Мне 74 года, но я в прекрасной форме! За исключением коленей, которые подустали, все в порядке. Я никогда не получала травм. Я не курю, не пью, не принимаю наркотики и придерживаюсь очень сбалансированной диеты: овощи, картофель и фрукты.

У меня очень хорошая подача с руки. Два эйса – неплохо, правда? Я над этим работаю. Грунт – не мое любимое покрытие, мне комфортнее на харде, но я вполне довольна своим уровнем в матче. Я набирала очки, было несколько равных геймов, «ровно». Я постепенно возвращаюсь на свой уровень, мне просто нужно больше играть. Я продолжу работать. Нужно сохранять позитивный настрой, чтобы двигаться вперед и прибавлять. Я буду играть, пока мое тело не скажет «стоп». Я все еще могу выиграть профессиональный матч», – приводит слова Фолкенберг L`Equipe

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Фалкенберг проиграла 796-й ракетке мира в двух сетах – 0:6, 0:6.

В середине 80-х женщина достигла лучшей позиции в рейтинге WTA, заняв 343-ю строчку.

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