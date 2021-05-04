Опубликовано 04/05/2021 в 17:16 GMT | Обновлено 04/05/2021 в 17:17 GMT

Французская теннисистка Сара Чакаревич похвасталась призовыми за участие в первом круге квалификации турнира ITF в Праге.

Общая сумма призовых теннисистки составила 45 евро. После вычета налога в размере 6,75 евро и стартового взноса в 36 евро Чакаревич получила лишь 2,25 евро.

«Просто хочу поблагодарить ITF. Хорошо, если бы это была шутка... Вот что получаешь, когда проигрываешь 291-й ракетке мира 8:10 в третьем сете. Мне даже не дали 25 центов. Спасибо ITF за бесплатный кофе», – написала француженка на фото из сторис инстаграма.

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Сара Чакаревич – 410-я ракетка мира.

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