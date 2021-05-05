Привет, фанаты тенниса! Рады сообщить две важные новости, которые помогут вам быть в курсе всего, что происходит в вашем любимом виде спорта.
Во-первых, у нас есть замечательный теннисный инстаграм, где мы публикуем яркие фото и видео с кортов и из-за его пределов. Если вы еще не подписаны, то переходите по ссылке и кликайте «follow».
Во-вторых, мы завели телеграм-канал, где рассказываем о самых важных новостях из мира желтого мяча и ракеток. Там же вы найдете обзоры матчей и много другого интересного, а еще приятное общение с единомышленниками и фанатами тенниса. Канал находится по ссылке.
ATP Мадрид
Надаль подарил Алькарасу на 18-летие 3 гейма в Мадриде
Еще раз: инстаграм – тут, телеграм-канал – здесь. Не перепутайте и будьте еще ближе к нам, к Eurosport.ru.
WTA Мадрид
Павлюченкова вышла в крупнейший за 11 лет полуфинал
ATP Мадрид
Медведев проиграл сет, избил корт и выругался на грунт