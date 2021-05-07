Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, почему любит выступать на турнирах в Европе больше, чем в Америке.

«Турниры мне нравятся, но мне не нравится Америка с ее менталитетом: все наигранно, неискренне, из всего надо сделать шоу. Нью-Йорк, конечно, классный город, но далеко не мой любимый: на Манхэттене постоянно чем-то воняет, грязно, не понимаю, как такое может быть. Я боюсь там обувь новую надеть.

Ну реально, везде мусор, бомжи. Мой любимый город – Лондон, и я люблю «Уимблдон», несмотря на все их строгие правила. И там можно снять дом, жить там вместе с командой, иногда – с семьей. Иногда приезжает мама и готовит борщ – классно, тоже плюс к атмосфере», – цитирует 29-летнюю Павлюченкову Sports.ru

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Павлюченкова занимает 41-е место в текущем рейтинге WTA.

Имеет 12 титулов WTA.

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