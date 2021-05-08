Трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» Энди Маррей потренировался на грунте с Новаком Джоковичем и Диего Шварцманом. Британец надеется сыграть на «Ролан Гаррос».

«Хочу играть против теннисистов высокого уровня – думаю, это поможет мне быстрее улучшить игру. Когда тренируешься с лучшими, замечаешь, в чем нужно прибавить, какие проблемы есть в твоей игре. За последние пять-шесть дней произошло явное улучшение. Я играл на очки, и по утрам не было остаточной боли», – цитирует 33-летнего Маррея The Guardian

Теннисист планирует вернуться в тур на турнирах в Женеве и Лионе, надеясь получить уайлд-кард. Если уайлд-кард не предоставят организаторы «Ролан Гаррос», Энди готов заявиться в квалификацию.

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В сезоне-2021 Маррей сыграл только на трех турнирах и снялся с «Мастерса» в Майами из-за травмы паха.

Последний матч он провел в марте в Роттердаме, уступив Андрею Рублеву.

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