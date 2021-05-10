ATP и WTA опубликовали обновленные рейтинги от 10 мая после мужского «Мастерса» в Мадриде и женских турниров.

Главное изменение в десятке рейтинга ATP – Даниил Медведев обошел Рафаэля Надаля и стал второй ракеткой мира. Испанец вылетел в четвертьфинале мадридского «Мастерса» от Александра Зверева и не защитил очки. Медведев в Мадриде дошел до третьего раунда.

Андрей Рублев сохранил за собой седьмую позицию рейтинга, Карен Хачанов потерял одну позицию и стал 23-м, Аслан Карацев остался на 28-й строчке. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь

ATP Мадрид Провал мужчин и сюрприз от Павлюченковой. Что было в Мадриде? 8 ЧАСОВ НАЗАД

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11463

2 (3). Даниил Медведев (Россия) – 9780

3 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9630

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 8365

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 7610

6 (6). Александр Зверев (Германия) – 6945

7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6000

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) – 5785

9 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 4048

10 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3765

…

24 (23). Карен Хачанов (Россия) – 2 280

27 (27). Аслан Карацев (Россия) – 2 167

Арина Соболенко Фото: Getty Images

В женской десятке произошло несколько изменений. Чемпионка турнира в Мадриде Арина Соболенко впервые в карьере поднялась на четвертую строчку. Элина Свитолина потеряла одну позицию и стала шестой. Полуфиналистка Мадрида Анастасия Павлюченкова отыграла 11 строчек и вернулась в топ-30. Лучшая из российских теннисисток, Вероника Кудерметова – 29-я. Полный рейтинг – по ссылке

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 10090

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7650

3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 6520

4 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) – 6195

5 (4). София Кенин (США) – 5905

6 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5835

7 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 5265

8 (8). Серена Уильямс (США) – 4850

9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) – 4660

10 (10). Петра Квитова (Чехия) – 4160

...

28 (29). Вероника Кудерметова (Россия) – 2160

30 (41). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2070

33 (32). Екатерина Александрова (Россия) -– 1935

37 (37). Дарья Касаткина (Россия) – 1800

38 (36). Светлана Кузнецова (Россия) – 1692

73 (74). Анна Блинкова (Россия) – 1110

78 (76). Анастасия Потапова (Россия) – 1061

90 (96). Варвара Грачева (Россия) – 879

100 (98). Маргарита Гаспарян (Россия) – 826

Эшли Барти набрала 10 тысяч очков первой после Серены Уильямс.

Из-за пандемии коронавируса списание очков в ATP было заморожено до середины марта. Рейтинг WTA был разморожен после турнира в Майами.

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