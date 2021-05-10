ATP и WTA опубликовали обновленные рейтинги от 10 мая после мужского «Мастерса» в Мадриде и женских турниров.
Главное изменение в десятке рейтинга ATP – Даниил Медведев обошел Рафаэля Надаля и стал второй ракеткой мира. Испанец вылетел в четвертьфинале мадридского «Мастерса» от Александра Зверева и не защитил очки. Медведев в Мадриде дошел до третьего раунда.
Андрей Рублев сохранил за собой седьмую позицию рейтинга, Карен Хачанов потерял одну позицию и стал 23-м, Аслан Карацев остался на 28-й строчке. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.
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1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11463
2 (3). Даниил Медведев (Россия) – 9780
3 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9630
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 8365
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 7610
6 (6). Александр Зверев (Германия) – 6945
7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6000
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) – 5785
9 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 4048
10 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3765
…
24 (23). Карен Хачанов (Россия) – 2 280
27 (27). Аслан Карацев (Россия) – 2 167
Арина Соболенко
Фото: Getty Images
В женской десятке произошло несколько изменений. Чемпионка турнира в Мадриде Арина Соболенко впервые в карьере поднялась на четвертую строчку. Элина Свитолина потеряла одну позицию и стала шестой. Полуфиналистка Мадрида Анастасия Павлюченкова отыграла 11 строчек и вернулась в топ-30. Лучшая из российских теннисисток, Вероника Кудерметова – 29-я. Полный рейтинг – по ссылке.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 10090
2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7650
3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 6520
4 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) – 6195
5 (4). София Кенин (США) – 5905
6 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5835
7 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 5265
8 (8). Серена Уильямс (США) – 4850
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) – 4660
10 (10). Петра Квитова (Чехия) – 4160
...
28 (29). Вероника Кудерметова (Россия) – 2160
30 (41). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2070
33 (32). Екатерина Александрова (Россия) -– 1935
37 (37). Дарья Касаткина (Россия) – 1800
38 (36). Светлана Кузнецова (Россия) – 1692
73 (74). Анна Блинкова (Россия) – 1110
78 (76). Анастасия Потапова (Россия) – 1061
90 (96). Варвара Грачева (Россия) – 879
100 (98). Маргарита Гаспарян (Россия) – 826
- Эшли Барти набрала 10 тысяч очков первой после Серены Уильямс.
- Из-за пандемии коронавируса списание очков в ATP было заморожено до середины марта. Рейтинг WTA был разморожен после турнира в Майами.
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