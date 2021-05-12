Американская теннисистка Серена Уильямс намекнула, что может не выступить на Олимпийских играх в Токио, если ей не удастся взять на турнир дочь Олимпию из-за коронавирусных ограничения.
«Не особо об этом задумывалась, очень хороший вопрос. Я и суток без нее не проводила, так что ответ напрашивается сам собой. Мы лучшие подруги. Но если и другие причины. Я не особо думаю о Токио, потому что все было запланировано на прошлый год. Теперь – на этот, пандемия продолжается, и многое нужно учесть.
А еще «Большие шлемы». Столько всего. Так что я пока не заглядывала далеко в будущее. Нужно продумать следующие шаги», – цитирует 39-летнюю Уильямс The Washington Post.
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- Дочь Серены Олимпия родилась в 2017 году.
- Уильямс – четырехкратная олимпийская чемпионка, 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.
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