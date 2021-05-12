Комментаторы каналов Eurosport Вадим Кольцов и Александр Метревели в новом эпизоде подкаста «Хард и грунт» побеседовали о Рафаэле Надале, поделились предположениями о том, какой может быть жизнь Роджера Федерера после тенниса, подискутировали, прибавит ли Даниил Медведев на грунте, а также обсудили, каким теннис был 50 лет назад и как он изменился с тех пор.

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