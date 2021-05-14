18-летняя теннисистка Елена Малых обвинила тренера Марину Марьенко в избиении.

12 мая Марьенко на занятии в спорткомплексе «Локомотив» в Москве несколько раз ударила спортсменку ракеткой. После этого коуч отняла у девушки дорогую экипировку и телефон. Малых также регулярно жаловалась на систематические унижения от тренера.

Марьенко опровергла обвинения теннисистки. «Она приходит на тренировки абсолютно невменяемая после ночных игр. Я заслуженный тренер страны, 10 лет у меня этот ребенок занимается. И приходит, зевает, не тренируется, из телефона не вылезает. Ну, как это вообще? Какие-то должны быть с моей стороны тренерские [меры]", – заявила тренер в интервью телеканалу РЕН ТВ.

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Марина Марьенко также отметила, что не применяла к спортсменке физическое воздействие. Она подтвердила, что отняла экипировку и телефон, но подчеркнула, что сделала это только на время тренировки и затем вернула вещи отцу Малых.

На сайте канала РЕН ТВ сообщается, что Елена Малых представляет Москву и выступает на турнирах для теннисисток до 19 лет.

Марина Марьенко – мама седьмой ракетки мира, теннисиста сборной России Андрея Рублева. Ранее она тренировала Анну Курникову, Дарью Гаврилову и Ирину Хромачеву.

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