Опубликовано 14/05/2021 в 18:35 GMT

Украинская теннисистка Даяна Ястремская объяснила попадание в организм запрещенных веществ. В начале января 2021 года ITF временно отстранила 20-летнюю спортсменку из-за положительного допинг-теста.

В распоряжении немецкой газеты Der Spiegel оказались показания Ястремской по поводу сложившейся ситуации. Даяна заявила, что метаболиты местеролона обнаружили в ее пробе после секса с бывшим парнем. Он использовал препарат из-за проблем с потенцией. Это лекарство принимают для повышения тестостерона в организме.

Международная федерация тенниса и Спортивный арбитражный суд в Лозанне уже отклонили две апелляции украинки. Источники добавили, что бывший парень Ястремской выступил в соцсетях с опровержением показаний девушки. Молодой человек заявил, что отец теннисистки предлагал ему деньги, чтобы тот взял на себя ответственность за положительный допинг-тест. Об этом со ссылкой на Der Spiegel написал сайт немецкого телеканала Sport1

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20-летняя теннисистка узнала о нарушении антидопинговых правил в конце декабря 2020 года. В ITF отмечали, что Ястремская сдала позитивную пробу во внесоревновательный период – еще в ноябре 2020-го.

В активе Даяны три победы на турнирах категории International и один титул на «Премьере» в австралийской Аделаиде. Ее лучший результат на «Больших шлемах» – четвертый круг Уимблдона-2019.

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