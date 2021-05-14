Тренер Марина Марьенко прокомментировала обвинения теннисистки Елены Малых в избиении и кражи личных вещей. 18-летняя спортсменка заявила в интервью каналу РЕН ТВ, что Марьенко несколько раз ударила ее ракеткой, затем отняла дорогую экипировку и телефон.

«Дело в том, что этот ребенок играет на ставочных матчах в какой-то ночной лиге. Мы об этом давно узнали, предупреждали ее, что так нельзя, что за это сразу выгоняют из школы. Но она меня все время обманывала. Извинялась, а потом снова ходила туда играть. А когда ей сказали, что я сообщу об этом в администрацию школы, ей это не понравилось. Она психанула и теперь в отместку мне вот это все делает, раздувает скандал», – заявила Марьенко в интервью Sport24

Тренер сообщила, что конфликт с теннисисткой длился больше недели. Марина угрожала Малых исключением из спортшколы «Юность Москвы», но отец девушки пригрозил публикацией фейков в медиа. Коуч добавила, что Елена переросла уровень академии, но оставалась в ней и после достижения совершеннолетия.

Теннис Ястремская объяснила допинг сексом с бывшим, но парень против 2 ЧАСА НАЗАД

«У меня есть шесть совершеннолетних свидетелей, которые могут подтвердить, что на этой тренировке ничего не произошло. Тренеры с соседних кортов, другие люди и дети, которые с нами занимались. Это она там может привести своих подруг, которые что-то скажут, а у меня все свидетели настоящие. Теперь она ко мне обращается и говорит: «Марина Андреевна, не раздувайте конфликт, пожалуйста». Но они же сами начали этот конфликт, как теперь его обратно вернуть?» – заявила Марьенко.

На сайте канала РЕН ТВ сообщается, что Елена Малых представляет Москву и выступает на турнирах для теннисисток до 19 лет.

Марина Марьенко – мама седьмой ракетки мира, теннисиста сборной России Андрея Рублева. Ранее она тренировала Анну Курникову, Дарью Гаврилову и Ирину Хромачеву.

ATP Рим Надаль страшно упал в первом сете, но все равно снес Зверева 3 ЧАСА НАЗАД