На новой теннисной неделе внимание болельщиков было приковано к двум грунтовым «тысячникам»: мужскому «Мастерсу» и женскому «Премьеру» в Риме. Россия пока без титулов и даже без полуфиналов, но противостояние «Биг-3» никогда не бывает скучным. В воскресенье Новак Джокович и Рафаэль Надаль подарили миру новую серию триллера.

Лучший из русских – Рублев

Самым высоким результатом для России стал четвертьфинал Андрея Рублева. Вторая ракетка России начал «Мастерс» не самым легким трехсетовиком против Ян-Леннарда Штруффа, в двух партиях снова прошел Роберто Баутиста Агута, а вот с 28-м номером рейтинга ATP Лоренцо Сонего не справился.

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Из-за дождя матч был перенесен с пятницы на субботу – кому-то из потенциальных полуфиналистов в любом случае предстояло провести две игры за один день. Рублев взял у Сонего первый сет со счетом 6:4, потом отдал второй и дрогнул в третьем. Итоговый счет – 3:6, 6:4, 6:3 в пользу Сонего, которого гнали вперед домашние трибуны. Матч Андрея и Лоренцо – отличная иллюстрация того, как поддержка зрителей может повлиять на игру. Возможно, настрой Рублева также сбили новости о его матери Марине Марьенко, которая якобы избила теннисистку в одной из московских школ тенниса.

Сонего отказал Рублеву в удовольствии сыграть с Джоковичем

Стадией ранее вылетел Аслан Карацев – он обиднейше уступил американскому великану Райлли Опелке со счетом 6:7(6), 4:6. Аслан выглядел на корте сильнее и вариативнее, но обидная ошибка на тай-брейке первого сета и отданная подача во втором не позволили зацепиться хотя бы за одну партию. Взять гейм на подаче Опелки – подвиг: американец наколотил 18 эйсов.

Карацев потратил все силы на Медведева и не справился с Опелкой

Зато в предыдущем матче Карацев без шансов расправился с Даниилом Медведевым – 6:2, 6:4 в пользу вчерашнего андердога, в которого перед грунтовой встречей верилось больше. Карацев доминировал, а Медведев снова ругался на грунт, называя его самым плохим покрытием в мире, и предсказуемо уступил.

Медведев не избежал участи других игроков топ-10 и пал от Карацева

Карен Хачанов проиграл еще в первом круге – аргентинцу Федерико Дельбонису со счетом 6:3, 4:6, 0:6. Это четвертое поражение Карена пордяд и очередной проигрыш после победного первого сета. Неудивительно, что по итогам недели Карен стал уже четвертой ракеткой России, пропустив вперед Карацева. А еще в 2019-м он стоял в десятке и был лучшим теннисистом страны.

Надаль отомстил некстгену и сломил Джоковича

Грунтовый король Рафаэль Надаль в 2021-м пока не зарешал ни одного «Мастерса» на глине – мешала молодежь. Монако взял Стефанос Циципас, а Рафа сенсационно вылетел от Рублева. В Мадриде испанца выбил будущий победитель Саша Зверев, но в Риме грозный Надаль взял у него реванш (6:3, 6:4), завершил сказку Опелки и справился с Джоковичем в финале.

Надаль страшно упал в первом сете, но все равно снес Зверева

Матч за титул против серба не был легким: понадобилось три сета, итог – 7:5, 1:6, 6:3. Возможно, в другой день Джокович бы победил: за неделю до «Ролан Гаррос» Надаль еще не набрал суперформу. Но в субботу Ноле провел полтора матча за два дня: после вынужденного перерыва из-за дождя закамбэчил против Циципаса, а потом отбегал три сета с Сонего – тем самым, за которого топили домашние трибуны. Поэтому в третьем сете он не выстоял.

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Швёнтек доказала неслучайность победы на «РГ»-2020

19-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек взяла третий титул: первый «Премьер» и второй грунтовый после «Ролан Гаррос». В финале она уничтожила за 48 минут Каролину Плишкову – 6:0, 6:0. Ига дебютировала в топ-10 и сказала абсолютно правильную вещь – ей нужно доказывать, что победа на «РГ» не была случайностью. На пути к титулу Швёнтек прошла Элисон Риск, Мэдисон Кис, Барбору Крейчикову, Элину Свитолину и Кори Гауфф.

Скорее всего, в полуфинале ей бы пришлось бороться не с Гауфф, а с первой ракеткой мира Эшли Барти – тогда турнир мог бы закончиться иным образом. Но Барти в матче против юной американки снялась при счете 6:4, 2:1 в свою пользу из-за травмы.

Лучшие из российских теннисисток остановились в 1/8 финала. Вероника Кудерметова предсказуемо проиграла Барти, Вера Звонарева – Плишковой, Екатерина Александрова – Джессике Пегуле, до этого пройдя в третий круг на отказе Дженнифер Брэйди. Но без приятных неожиданностей не обошлось: во втором круге 36-летняя Звонарева выбила Петру Квитову – 6:4, 3:6, 6:4. По итогам недели Вера вернулась в сотню, а Петра вылетела из десятки.

Еще одна сенсация – вылет Серены Уильямс, которая вышла на корт впервые после Australian Open и поражения в полуфинале от Наоми Осаки. В Риме Серена приграла аргентинке Наде Подороске – полуфиналистке «РГ», которую выбила только будущая победительница Швёнтек. Матч Серены с внезапной Подороской завершился со счетом 7:6(6), 7:5 – Уильямс не взяла ни сета.

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