Российский теннисист Аслан Карацев благодаря выходу в третий раунд римского «Мастерса» обновил карьерный рекорд и поднялся на 25-е место в рейтинге. Он подвинул Карена Хачанова (26-е место) и стал третьей ракеткой страны.

В топ-10 изменений не произошло.

Рейтинг АТР от 17 мая:

WTA Рим Швёнтек 6:0, 6:0 разбила Плишкову и взяла 1-й «Премьер» в карьере 18 ЧАСОВ НАЗАД

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11 063 очка;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 9 793;

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 9 630;

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 8 445;

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 7 430;

6 (6). Александр Зверев (Германия) – 7 115;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6 090;

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) – 5 605;

9 (9). Маттео Берреттини (Италия) – 3 958;

10 (19). Диего Шварцман (Аргентина) – 3 465...

25 (27). Аслан Карацев (Россия) – 2 245,

26 (24). Карен Хачанов (Россия) – 2 235.

Экс-вторая ракетка мира Вера Звонарева вернулась в топ-100 впервые с августа 2019 года и стала 96-й. В Риме она дошла до третьего раунда, где проиграла Каролине Плишковой. Чешка в итоге дошла до финала, где без шансов уступила Иге Швёнтек. Польская теннисистка дебютировала в первой десятке.

Рейтинг WTA от 17 мая:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 10 175 очков;

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7 461;

3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 6 520;

4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) – 6 195;

5 (5). София Кенин (США) – 5 865;

6 (6). Элина Свитолина (Украина) – 5 835;

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 5 265;

8 (8). Серена Уильямс (США) – 4 791;

9 (15). Ига Швёнтек (Польша) – 4 435;

Ига Швёнтек после победы в Риме Фото: Getty Images

10 (9). Каролина Плишкова (Чехия) – 4 345...

29 (28). Вероника Кудерметова (Россия) – 2 160...

32 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2 070...

34 (33). Екатерина Александрова (Россия) – 1 940...

37 (37). Дарья Касаткина (Россия) – 1 800...

39 (38). Светлана Кузнецова (Россия) – 1 692...

78 (73). Анна Блинкова (Россия) – 1 068;

79 (78). Анастасия Потапова (Россия) – 1 061...

89 (90). Варвара Грачева (Россия) – 879...

96 (113). Вера Звонарева (Россия) – 847...

99 (100). Маргарита Гаспарян (Россия) – 826.

На этой неделе мужчины выступят в Лионе и Женеве, а женщины – в Белграде и Парме.

ATP Рим Карацев проиграл Опелке и покинул Рим. Остался только Рублев 13/05/2021 В 09:46