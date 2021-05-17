Российский теннисист Аслан Карацев благодаря выходу в третий раунд римского «Мастерса» обновил карьерный рекорд и поднялся на 25-е место в рейтинге. Он подвинул Карена Хачанова (26-е место) и стал третьей ракеткой страны.
В топ-10 изменений не произошло.
Рейтинг АТР от 17 мая:
WTA Рим
Швёнтек 6:0, 6:0 разбила Плишкову и взяла 1-й «Премьер» в карьере
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11 063 очка;
2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 9 793;
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 9 630;
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 8 445;
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 7 430;
6 (6). Александр Зверев (Германия) – 7 115;
7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6 090;
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) – 5 605;
9 (9). Маттео Берреттини (Италия) – 3 958;
10 (19). Диего Шварцман (Аргентина) – 3 465...
25 (27). Аслан Карацев (Россия) – 2 245,
26 (24). Карен Хачанов (Россия) – 2 235.
Экс-вторая ракетка мира Вера Звонарева вернулась в топ-100 впервые с августа 2019 года и стала 96-й. В Риме она дошла до третьего раунда, где проиграла Каролине Плишковой. Чешка в итоге дошла до финала, где без шансов уступила Иге Швёнтек. Польская теннисистка дебютировала в первой десятке.
Рейтинг WTA от 17 мая:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 10 175 очков;
2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7 461;
3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 6 520;
4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) – 6 195;
5 (5). София Кенин (США) – 5 865;
6 (6). Элина Свитолина (Украина) – 5 835;
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 5 265;
8 (8). Серена Уильямс (США) – 4 791;
9 (15). Ига Швёнтек (Польша) – 4 435;
Ига Швёнтек после победы в Риме
Фото: Getty Images
10 (9). Каролина Плишкова (Чехия) – 4 345...
29 (28). Вероника Кудерметова (Россия) – 2 160...
32 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2 070...
34 (33). Екатерина Александрова (Россия) – 1 940...
37 (37). Дарья Касаткина (Россия) – 1 800...
39 (38). Светлана Кузнецова (Россия) – 1 692...
78 (73). Анна Блинкова (Россия) – 1 068;
79 (78). Анастасия Потапова (Россия) – 1 061...
89 (90). Варвара Грачева (Россия) – 879...
96 (113). Вера Звонарева (Россия) – 847...
99 (100). Маргарита Гаспарян (Россия) – 826.
- На этой неделе мужчины выступят в Лионе и Женеве, а женщины – в Белграде и Парме.
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