20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер прокомментировал нынешнее место в рейтинге ATP – он идет восьмым, несмотря на пропуск большинства матчей за последние полтора года.
«Возможно, мне помогла заморозка рейтинга. Я должен стоять где-то 800-м, потому что не играл, но из-за нее я в топ-8. Да, это хорошо в плане посева, но для меня ничего не меняет. Если колено здорово не на сто процентов, если физически я готов не на сто процентов, то буду недостаточно хорош. Но я знаю, что если готов на сто процентов, то я намного лучше 800-го места», – цитирует 39-летнего Федерера Tennis Majors.
- После выступления на Australian Open-2020 Федерер перенес две операции и вернулся на корт в марте в Дохе, но вылетел на ранней стадии от Николоза Басилашвили.
- На текущей неделе Роджер сыграет на домашнем грунтовом турнире серии ATP 250 в Женеве.
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