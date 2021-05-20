Комментаторы каналов Eurosport Максим Янчевский и Сергей Горбунов в новом эпизоде подкаста «Хард и грунт» обсудят, чего не хватало в финале римского «Мастерса», выскажут предположения о том, кто фаворит «Ролан Гаррос» и готова ли к нему Серена Уильямс, поговорят о возможном переносе Australian Open и предположат, чего нам ждать этим летом от Роджера Федерера.

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