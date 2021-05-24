«Ролан Гаррос» неумолимо приближается, теннисисты продолжают подготовку на менее статусных грунтовых турнирах. На неделе перед квалификацией Даниил Медведев, Андрей Рублев и Аслан Карацев отдыхали, но Карен Хачанов поехал в Лион реабилитироваться за четыре поражения подряд.

Хачанов прервал черную серию, но не вышел в финал

На турнире во Франции Хачанов проявил себя неплохо и наконец выиграл три матча подряд – такого с ним не случалось с Australian Open. Карен прошел 115-ю ракетку мира Бенджамина Бонци (в трех сетах, потащив решающий на тай-брейке), поляка Камиля Майхрзака и французского ветерана Ришара Гаске. На Кэмерона Норри из Великобритании в полуфинале сил не хватило: как итог – 6:1, 6:1 чуть больше, чем за час.

ATP Лион Хачанов разгромно проиграл Норри и не пробился в финал Лиона ВЧЕРА В 14:16

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Титул взял Стефанос Циципас – грек в финале расправился с Норри со счетом 6:3, 6:3. До этого он выиграл у Томми Пола, Ёсихито Нисиоки и Лоренцо Музетти. У Циципаса – второй титул в сезоне и седьмой в карьере.

Федерер снова вернулся неудачно

В Женеве состоялось очередное возвращение Роджера Федерера: маэстро не играл с марта, с поражения от Николоза Басилашвили. Домашний турнир Роджер начал со второго круга и опять проиграл – 35-летнему испанцу Пабло Андухару, 68-й ракетке мира. Матч продлился три партии и завершился со счетом 6:4, 4:6, 6:4 не в пользу Федерера.

«Круто вернуться на корт, но после такого поражения настроение подавленное. Это всегда неприятно. Жду от себя большего, потому что на тренировках я играл лучше – даже на тренировках здесь. Но, как известно, матчи – совсем другая история. У меня полно работы.

Роджер Федерер Фото: Getty Images

Конечно, при счете 4:2 в третьем сете думаешь: «Здорово, что я смог переломить ход матча». Начинаешь чувствовать себя лучше, и в этот момент наступает провал, а через десять минут все заканчивается. Но мы знаем, как устроен теннис, и порой он жесток. Я сделал недостаточно, слишком много ошибался, чтобы победить, хотя вел 4:3 с брейком. Были все шансы. Но опять же, он хорошо играл в концовке, а я просто не смог оправдать ожидания», – прокомментировал Роджер неудачу.

Победителем турнира стал норвежец Каспер Рууд, в финале обыгравший Дениса Шаповалова со счетом 7:6(6), 6:4. Каспер взял второй титул, а вокруг Дениса завертелись слухи: возможно, он не сыграет на «Ролан Гаррос».

Серена проиграла во втором круге

Неидеально идет грунтовый сезон и у Серены Уильямс. На прошлой неделе она проиграла в Риме первый же матч, в Парме дошла до второго, обыграв только 17-летнюю Лизу Пигато из квалификации. Во втором круге американка встретилась с Катериной Синяковой и проиграла – 6:7(4), 2:6. В конце недели Уильямс вместо финала махала клетчатым флагом на Гран-при «Формулы-1» в Монако.

Серена Уильямс Фото: Getty Images

Победительницей турнира стала 17-летняя соотечественница Серены Кори Гауфф, обыгравшая в финале китаянку Ван Цян (6:1, 6:3). Кори взяла титул и в парном разряде вместе с Кэти Макнелли.

Российские теннисистки Дарья Касаткина и Людмила Самсонова покинули Парму во втором круге, проиграв Слоан Стивенс и Петре Мартич соответственно. На стартовой стадии вылетела Варвара Грачева.

Бадоса взяла 1-й титул

На турнире WTA в Белграде первый титул в карьере взяла испанка Паула Бадоса – в финале Ана Конюх из Хорватии снялась при счете 6:2, 2:0 в пользу соперницы. Теннисистки из России снова повылетали на ранних стадиях: Анна Калинская и Камилла Рахимова завершили борьбу во втором круге.

ATP Лион «Happy birthday to you!» Лионские фанаты поздравили Хачанова 21/05/2021 В 14:02