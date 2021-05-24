ATP и WTA обновили рейтинги лучших теннисистов мира после турниров в Лионе, Женеве, Парме и Белграде.

Мужская десятка осталась прежней: в топ-3 – Новак Джокович, Даниил Медведев и Рафаэль Надаль, Андрей Рублев – седьмой. За пределами топ-20 произошло заметное для России изменение – дошедший до полуфинала Лиона Карен Хачанов поднялся на 25-е место и отвоевал у Аслана Карацева статус третьей ракетки страны. Полный рейтинг – тут

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11 063.

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2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 9793.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 9630.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 8445.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 7500.

6 (6). Александр Зверев (Германия) – 6990.

7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6090.

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) – 5605.

9 (9). Маттео Берреттини (Италия) – 3958.

10 (10). Диего Шварцман (Аргентина) – 3465.

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25 (26). Карен Хачанов (Россия) – 2280.

26 (25). Аслан Карацев (Россия) – 2245.

Карен Хачанов Фото: Getty Images

Десятка рейтинга WTA также не изменилась: лидируют Эшли Барти, Наоми Осака и Симона Халеп, четвертой идет Арина Соболенко из Беларуси, шестой – украинка Элина Свитолина. Лучшая теннисистка России Вероника Кудерметова опустилась с 29-го места на 30-е. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 10175.

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7461.

3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 6520.

4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) – 6195.

5 (5). Софья Кенин (США) – 5865.

6 (6). Элина Свитолина (Украина) – 5835.

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 5265.

8 (8). Серена Уильямс (США) – 4821.

9 (9). Ига Швёнтек (Польша) – 4435.

10 (10). Каролина Плишкова (Чехия) – 4345.

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30 (29). Вероника Кудерметова (Россия) – 2160...

32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2070.

33 (34). Екатерина Александрова (Россия) – 1940...

36 (37). Дарья Касаткина (Россия) – 1800...

40 (39). Светлана Кузнецова (Россия) – 1692...

77 (78). Анна Блинкова (Россия) – 1068.

78 (79). Анастасия Потапова (Россия) – 1061...

88 (89). Варвара Грачева (Россия) – 879...

96 (96). Вера Звонарева (Россия) – 847...

100 (99). Маргарита Гаспарян (Россия) – 826.

Обладателями титулов на неделе стали Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Кори Гауфф и Паула Бадоса.

«Ролан Гаррос» пройдет c 30 мая по 13 июня.

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