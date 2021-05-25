Казахстанский теннисист Александр Бублик выпил три бокала шампанского перед первым матчем выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown (UTS4) в академии Патрика Муратоглу.
«Перед игрой я попросил у организаторов бутылку розового вина, но в итоге выпил три бокала прекрасного шампанского. Вы сами сказали, что я могу делать все, что захочу. Наконец я это делаю», – рассказал Бублик в интервью пресс-службе турнира.
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- В первый день турнира Александр проиграл оба матча, уступив Кристиану Гарину и Диего Шварцману.
- Бублик известен эксцентричным поведением на корте – в частности, он регулярно использует ненормативную лексику.
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