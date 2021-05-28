Вторая ракетка мира Даниил Медведев на пресс-конференции перед «Ролан Гаррос» рассказал о подготовке к турниру, прокомментировал отказ японской теннисистки Наоми Осаки от общения с журналистами и ответил на вопрос о памяnнике в собственную честь.

О подготовке к «Ролан Гаррос»

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– Я приехал сюда вчера, провел первую тренировку и играл великолепно. Может быть, мячи другие или условия поменялись. В прошлом году у нас были мячи Wilson, которые мне в принципе подходят, но когда я играл с Фучовичем, было примерно пять градусов. У меня почти не было шансов сделать что-нибудь против такого крутого игрока. Пока я играю потрясающе, не чувствовал, что это глина. Я играл, как на харде, поэтому у меня есть определенные ожидания. Я доволен условиями и с нетерпением жду возможности провести отличный турнир.

Об отказе Наоми Осаки общаться с прессой

– Уважаю мнение всех, хотя это не значит, что я должен с ним соглашаться. Неважно, это Бенуа Пэр, Наоми Осака или Ник Кирьос. Я понимаю, почему она это делает, и уважаю ее мнение. Что касается меня, то, конечно, у меня были тяжелые моменты в карьере, но говоря о вас – не думаю, что с этим были проблемы. Я не вижу ни одного журналиста, который хотел бы меня уязвить. Мы все знаем, что я мало побеждаю на грунте и могу психануть. Но не было ни одного журналиста, которому я бы ответил: «Ты не имеешь права со мной так разговаривать». Не испытывал такого.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Конечно, есть много ненависти в соцсетях, особенно к теннисистам – вероятно, из-за ставок и прочего. Это одна из составляющих. Но, говоря о журналистах – у меня нет проблем. Я прихожу на пресс-конференции и в хорошем, и в плохом настроении. И мне кажется, что после разговора с вами мое плохое настроение может улучшиться.

О памятнике

– Рафе [Надалю] только что поставили памятник. Несомненно, когда-нибудь появится памятник Даниилу Медведеву. Где бы ты хотел его видеть?

– В России. Это моя родная страна, так что если мне удастся сделать на корте что-то потрясающее... Но пока я ничего не сделал для появления памятника и должен стать лучше. В таком случае был бы горд, если бы в России – конечно, лучше в Москве – поставили памятник Даниилу Медведеву.

В первом круге «РГ» Медведев встретится с Александром Бубликом из Казахстана. За всю карьеру он не выиграл ни одного матча французского мэйджора.

Основная сетка стартует 30 мая.

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