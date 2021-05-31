Опубликовано 31/05/2021 в 06:22 GMT | Обновлено 31/05/2021 в 06:23 GMT

ATP и WTA обновили рейтинги на старте «Ролан Гаррос» по итогам турниров последней недели.

Мужская десятка осталась прежней, российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сохраняют вторую и седьмую позиции соответственно. Карен Хачанов и Аслан Карацев также остались при своих, занимая 25-е и 26-е места. Полный рейтинг – здесь

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11 313.

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2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 9793.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 9630.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 8445.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 7500.

6 (6). Александр Зверев (Германия) – 6990.

7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6090.

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) – 5605.

9 (9). Маттео Берреттини (Италия) – 3958.

10 (10). Диего Шварцман (Аргентина) – 3465.

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25 (25). Карен Хачанов (Россия) – 2280.

26 (26). Аслан Карацев (Россия) – 2245...

Новак Джокович Фото: Getty Images

Женская десятка также осталась неприкасаемой: без теннисисток из России, но с белоруской Ариной Соболенко на четвертом месте и украинкой Элиной Свитолиной на шестом. Первая ракетка России Вероника Кудерметова замыкает топ-30, Екатерина Александрова и Дарья Касаткина потеряли по одной строчке. С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 10 175.

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7461.

3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 6520.

4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) – 6195.

5 (5). Софья Кенин (США) – 5865.

6 (6). Элина Свитолина (Украина) – 5835.

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 5325.

8 (8). Серена Уильямс (США) – 4821.

9 (9). Ига Швёнтек (Польша) – 4435.

10 (10). Каролина Плишкова (Чехия) – 4345.

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30 (30). Вероника Кудерметова (Россия) – 2160...

32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2070.

34 (33). Екатерина Александрова (Россия) – 1940...

37 (36). Дарья Касаткина (Россия) – 1800...

40 (40). Светлана Кузнецова (Россия) – 1692...

77 (77). Анна Блинкова (Россия) – 1068.

78 (78). Анастасия Потапова (Россия) – 1061...

88 (88). Варвара Грачева (Россия) – 879...

96 (96). Вера Звонарева (Россия) – 847...

100 (100). Маргарита Гаспарян (Россия) – 826.

Обладателями титулов ATP на неделе стали Новак Джокович и Себастьян Корда, трофей WTA взяла Барбора Крейчикова.

С 30 мая по 1 июня в Париже проходит первый круг «Ролан Гаррос».

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