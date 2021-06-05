Российский теннисист Андрей Рублев посетил ежегодную премию «Муз ТВ» и вручил одну из наград вместе с продюсером и женой Евгения Плющенко Яной Рудковской.

Рублев и Рудковская вручили премию лучшей группе года – ей стала Little Big. Еще одним спортивным гостем премии стала Евгения Медведева. Фигуристка вместе с директором по развитию музыкальных проектов Mail.ru Group Константином Сидорковым объявила победителя в номинации «Прорыв года». Награду взяла группа Dabro.

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Перед вручением у Рублева спросили, слушает ли он номинантов премии и с какой скоростью подает теннисист. Седьмая ракетка мира уклончиво ответил на вопрос о музыке, но заявил, что после его подач мяч летит со скоростью 220 км/час.

Андрей Рублев вылетел в первом круге «Ролан Гаррос», уступив Ян-Леннарду Штруффу.

Он не проигрывал в первом раунде «Шлемов» с Australian Open-2019.

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