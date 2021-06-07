Отказ Наоми Осаки от общения с журналистами на пресс-конференциях и последующее снятие с «Ролан Гаррос» – пока главный инфоповод турнира. Японка взбодрила грунтовый мэйджор сильнее, чем возвращение и снятие Роджера Федерера, вторая неделя Даниила Медведева и вылет Доминика Тима на старте.

Мировые медиа рассмотрели ситуацию Осаки со всех сторон, написав о ее правоте и неправоте одновременно, и никто не пришел к однозначнейшему мнению. С одной стороны, контакты с прессой – работа спортсменов. У некоторых это прописано в профессиональных контрактах, у кого-то – в спонсорских. С другой, где это видано, чтобы в нынешнюю толерантную эпоху спортсмен был кому-то что-то обязан? Но ведь тогда Осака лишает работы журналистов? Или нет?

Японка действительно создала громкий прецедент, потому что пресс-конференции всегда были святыней в любом виде спорта, будь то футбол с многомиллионной аудиторией или камерные лыжи. На чемпионате мира по биатлону 2020 года лидер сборной России Александр Логинов тоже отказался общаться с прессой – но это относилось исключительно к интервью в микст-зоне. Когда биатлонист выиграл золото, он выполнил обязательство и пришел на пресс-конференцию, чтобы не быть оштрафованным. Отказ общаться с каждым желающим корреспондентом после матча/гонки или единичная неявка на прессуху из-за срыва, допустим, после трудного поражения – это нормально. Действия Осаки – уже предмет для обсуждений.

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Александр Логинов Фото: Getty Images

Если на проблему взглянут поклонники Наоми, они наверняка скажут о том, что журналисты мечтают о сенсациях. И что-то в этом есть – если снова вспомнить биатлон и то, как бригада Дмитрия Губерниева на «Матч ТВ» практически мучает спортсменов и особенно спортсменок, которые выступили неудачно. Подтвердит Евгения Павлова, на которую наседал в прямом эфире Дмитрий Занин с вопросом, почему ей некомфортно в расположении сборной России.

Вопрос стоит рассмотреть гораздо глубже. Виновата не Осака, не журналисты и даже не Губерниев – виновата действующая модель взаимодействия спортсменов с медиа, которая меняется невероятно мобильно в том числе из-за рекордно быстрого развития электронных СМИ.

Журналистику не всегда можно назвать творческой профессией, как бы это ни казалось со стороны. Конечно, бывают свободные художники, но, как правило, спортивная пресса заточена под те же законы, с которыми сталкиваются Осака и компания. Чаще всего журналисты действительно задают однотипные вопросы в соответствии с негласным кодексом вежливости. В большинстве случаев их согласовывают еще до интервью, а на пресс-конференции модератор быстро заблокирует неудобную для спикера формулировку.

Пресс-конференция Наоми Осаки Фото: Getty Images

Действительно креативные вопросы спортсменам – тоже нонсенс. Однажды я была на пресс-конференции Ильи Авербуха перед одной из его ледовых постановок, и коллега задал вопрос: «Илья, а вы не планируете поставить мюзикл про журналистов?» Сперва все присутствующие выпали, потом посмеялись, а Авербух быстро ушел ответа, и традиционные вопросы про Загитову и Медведеву по вечным заготовкам и спрашивающих, и отвечающего, возобновились.

А вот свежий пример с теннисистом Янником Синнером после выхода итальянца в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

Вопрос: «Ваша фамилия – Синнер (грешник в переводе с английского – Eurosport), но некоторые из ваших поклонников думают, что вы святой, потому что похожи на ангела. Вы лучше играете в теннис, когда спокойны и расслаблены, как святой, или когда вы в ярости, как грешник?»

Ответ: «Ох, чувак. Ну и вопрос...»

Янник Синнер Фото: Getty Images

Есть и обратная ситуация. Пару лет назад Рафаэль Надаль давал интервью крупному российскому медиа, и, прочитав его, я поняла, что могла бы отвечать за Рафу и нигде бы не ошиблась. При том, что Надаль – совсем не тот спортсмен, высказываниями которого я зачитываюсь на ночь.

Когда вопросы журналистов однотипны, ответы спортсменов – такие же. Но когда журналист атакует спортсмена с требованием непременно поговорить с ним на неудобную тему – эта ситуация также далека от профессионализма, этики и просто здравого смысла. И действительно может негативно сказаться на психике спортсмена-интроверта, который в данный момент заточен на текущий турнир, а не общение с чужими людьми.

Осака права – изменить систему действительно нужно. Но не таким топорным способом, как попыталась она: бунт – крайняя мера. Теннисные руководители ясно показали, что уважают мотивировку японской звезды, а также Наоми поддержали коллеги из других видов спорта. Спортсменам и журналистам пора сесть за переговоры.

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