Бывшая ученица заслуженного тренера России Марины Марьенко Анна Хацей рассказала об отношении специалиста к подопечным.

«Смешно, когда Марьенко сейчас говорит, что денег не было. Все приносили разные суммы, от них уже зависело, с кем ты будешь тренироваться. Если приносишь меньше денег, будешь тренироваться со слабыми игроками, тебе будут уделять меньше внимания. Если ты не приносишь деньги, тебя потом за это гнобят, говорят, что ты нищеброд. Я и еще одна девочка ушли от Марьенко, а потом как-то приходили ее навестить. А оказалось, что за спиной она называла нас девочками легкого поведения, говорила, что мы сопьемся, сторчимся. В мою сторону были оскорбления с ее стороны в грубой форме, даже касаемо личной жизни. Я тогда пользовалась косметикой, мне было так комфортно, а тренеры говорили, что я веду себя как проститутка. Больше, наверное, Арина это говорила. Были нецензурные выражения в мою сторону да в сторону каждого.

Рукоприкладство тоже было. Мы занимались на корте, там пришел какой-то любитель, он влез и сказал, что мы мешаем ему разминаться. Марина Андреевна начала ему отвечать, ее резко накрыло злостью, и в итоге все полетело в мою сторону. Она сначала орала, потом взяла мячи и начала меня ими расстреливать. Не могла в меня попасть и потом стала бросать со всей силы, попала мне в ногу, у меня был огромный синяк. Все стояли как каменные. Мы все ее боялись, находили ей оправдание, поэтому я никому не сказала. Только выложила фото синяка в сторис, а девочки из группы сказали: «Лучше удали. Ты же знаешь, чем это может кончиться. Будет только хуже», – приводит слова Хацей Sport24

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В мае 18-летняя теннисистка Елена Малых написала на Марину Марьенко заявление в полицию. Девушка обвинила тренера в избиении и рассказала, что мать Андрея Рублева во время занятий использует нецензурную лексику в адрес учеников и вымогает деньги у родителей.

Анна Хацей выступает в Российском теннисном туре за Москву и занимает 1980-е место в рейтинге РТТ.

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