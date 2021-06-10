Заокеанские пленки и первый эфир

Первая тарелка Кафельникова во Франции, война Сампраса и Агасси, шарм Анны Курниковой – эпичные моменты 90-х могли запросто пройти мимо неискушенных русских, ведь теннис был ноунеймом в советском спорте. Культпросвет начался лишь в середине 80-х, намного позже, чем в Америке и Англии. Первый канал усилиями Анны Дмитриевой пытался протолкнуть в эфир 20 минут программы про финал Уимблдона-1975 с Ивонн Гулагонг и Билли Джин Кинг: детали, био игроков, движение по сетке. Сюжет, склеенный на коленке из заокеанских пленок, аудитория встретила восторгами – редакцию засыпали письмами.

Анна Дмитриева Фото: Getty Images

Ролан Гаррос Джокович погнался за мячом и упал плашмя на живот ЧАС НАЗАД

Первые эфиры состоялись на советском чемпионате и товарищеском матче СССР – США в 1976-м в Москве. Американцы приехали из-за Кинг и Марти Риссена, за советы играли чемпионка страны Ольга Морозова и лучший из русских в ATP Александр Метревели. Это был первый эфир в качестве теннисного комментатора и для Дмитриевой. Турнир проходил три дня – на каждый выделили по 40 минут эфира.

Матчи тогда сжимали, вырезая переходы в прямом эфире или пуская обзор с хайлайтами и начиткой. Когда игроки менялись сторонами, Дмитриева ставила стоп-мотор, отматывала и нажимала на плей, чтобы получилась склейка. Монтаж по ходу был сложным, ведь перерывы игроков занимали всего минуту. Так шел и купленный за 10 тысяч долларов Уимблдон-1984 на Первом. Параллельно в режиме лайв без комментаторов и даже звука, с барахлящей картинкой турнир транслировали и на учебном Четвертом канале – в летнее время он пустовал. Если шел дождь, можно было весь день смотреть, как теннисисты, то укутывая траву в брезент, то давая ей подышать, разыгрывали королевский «ТБШ».

В 1989-м матчами затыкали перерывы между спичами на первом съезде Верховного совета, где выступали академик Андрей Сахаров и мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Вся страна смотрела жаркие дебаты на главном канале в прямом эфире. И так как перебивать брейки было нечем, ставили майский «Ролан Гаррос» с Дмитриевой у микрофона.

Бум пришелся на 90-е и союз двух фанатов тенниса: Кафельникова, уже взявшего два «ТБШ», и Ельцина. Либеральный Борис Николаевич тут же рассказал о хобби стране и сделал теннис национальным спортом. Популяризация пошла через ТВ. С согласия президента осенью 1993-го открылся телеканал НТВ. Там сразу создали спортивную редакцию и пригласили главных звезд журналистики: за микрофон сели Анна Дмитриева и Алексей Бурков, позже присоединился Александр Метревели. Важное условие – регулярный выход спортивного блока и желательно тенниса.

По настойчивой рекомендации сверху на него выделили два часа эфирного времени: вещание НТВ было не круглосуточным – с семи вечера и до двух ночи. Поначалу крутили обзоры турниров серии ATP и WTA. Программы покупали у Запада на кассетах, которые через границу на самолете доставляли в Россию в телецентр Останкино. «Теннис в полночь», «После обеда», «Теннисный завтрак» – редакция рассказывала о звездных открытиях, сенсациях, победителях. Позже команда сама снимала «Кубок Кремля»: делала интервью с Кафельниковым и зарисовки с начинающими игроками. Из-за границы (правда, с опозданием в неделю), стали везти и турниры целиком – примерно за 100 тысяч долларов (513 миллионов рублей по курсу на 1995 год) НТВ удалось урвать права на Уимблдон. С 1995-го спецкоры сами ездили на королевские корты.

Евгений Кафельников с трофеем «Ролан Гаррос» Фото: Getty Images

Второй спортивный канал в мире

Тогда же НТВ начал показывать все четыре мэйджора. Тенниса стало так много, что сетка вещания лопнула. 1 ноября 1996-го работу начал первый спортивный телеканал России – спутниковый НТВ-Плюс Спорт. Его возглавил Алексей Бурков, замом гендира стала Анна Дмитриева, которая затем модерировала сетку трансляций. Список корров пополнили Владимир Маслаченко, Василий Уткин, Юлия Бордовских, Кирилл Кикнадзе и Геннадий Клебанов.



«Теннис – отвратительный для телевидения спорт. Показывая его, невозможно нормально программировать телеканал. Матчи, которые длятся до пяти часов, надо либо прерывать на середине, либо продолжать в ущерб остальным видам. Уводя теннис в отдельный канал, мы облегчаем себе жизнь», – пояснила одну из причин появления тенниса в пакете НТВ-Плюс Анна Дмитриева.

Еще один повод упаковать теннис в отдельный канал – бешеный интерес. Результаты опроса американского института общественного мнения «Гэллап» показали , что в России его смотрели 23% жителей, из которых 20% – подписчики НТВ. Так что 4 февраля 2006-го редакция все же запустила новый канал. Он вещал 16 часов в сутки в прямом эфире и записи. Торопились начать незадолго до зимней Олимпиады в Турине – из-за нее телеканалы проигнорировали показ Кубка Дэвиса. К тому же, у НТВ-Плюс уже были права на главные турниры 2006 года: «Гранд-слэмы», «Мастерсы», Кубок федерации, а также ATP и WTA.

Сборная России, Кубок Дэвиса: Андрей Кузнецов, Шамиль Тарпищев, Константин Кравчук, Андрей Рублев (оф. сайт Федерации тенниса России) Фото: From Official Website

Комментировать их взялись Анна Дмитриева, Александр Метревели, Евгений Кафельников, Лина Красноруцкая, Ольга Морозова. Они же работали над спецпроектами об истории и современной теннисной элите. Над каждой передачей (их было около полусотни) трудилась команда до четырех человек: режиссер, оператор, ведущий и реже – редактор. Морозова взялась за программу про родителей известных спортсменов, Кафельников делал регулярные телемосты с американцами из CBS Sports – раз в месяц они обсуждали развитие тенниса в мире.



Президент федерации согласился вести авторскую программу «Шамиль Тарпищев на приеме», а брат Михаила Южного Андрей рулил «Мастер-классами». Тогда спорт в России впервые стал платным хобби – единый пакет «Суперспорт», включающий каналы «Наш футбол» (куда полностью ушел РФПЛ), «Классика» (круглосуточная НБА), «Моторы», «Экстрим», стоил 1300 рублей. И это плюсом к оборудованию – за тарелку и приставку для спутника приходилось отдавать порядка 5 тысяч рублей.



Но с приходом рейтингов верхушка Гостелерадио постепенно начала избавляться от тенниса из-за его тяжелого программирования. Поэтому премиальные виды ушли на платные каналы. Так происходило и в мире: американский мэйджор долго держался на CBS, но из-за частого слета программ жаловались рекламодатели, и его отдали ESPN. Платные BeIN Sports из Франции параллельно показывал восемь кортов, испанский Digital+ и итальянский Sky – шесть.



Теннис – все еще самый неудобный спорт для цифрового телевидения: мешают частые перерывы и безлимитные трансляции. Но в отличие от 80-х, сегодня массовый зритель может увидеть решающий файт Некстгена и Биг-3, первый за семь лет «ТБШ» одного из россиян и, наконец, закат GOAT – самые эпичные моменты современного спорта.

Больше тенниса от Софьи Колодкиной на Eurosport.ru:

Ролан Гаррос Новак пришел в ярость, упустив матчбол: зарычал и пнул борт 2 ЧАСА НАЗАД