На победной волне Даниила прибило к четвертьфиналу «ТБШ» в Париже. Почти не знавший проблем до 1/4 и потерявший в четырех матчах всего сет, Медведев оступился из-за упущенных шансов на ключевых мячах, минимальных игровых провалов и, да, собственной самоуверенности. Ведь на той половине корта прозванный болельщиками «клиент» Дани – грек уступает в их личке. Правда, сегодня он сократил отставание – (6–3). На самом деле, грунтовому «новичку» было чего бояться – у Стефаноса за спиной первый «Мастерс» в Монте-Карло и жесткие финальные схватки против GOAT: итоговый матч в Барселоне с Рафой Надалем и четвертьфинал с Новаком Джоковичем за «тысячник» Рима. У Дани же около года совсем не было схваток с топами на грунте, а потому, он подзабыл, как возвращаться в больших матчах. Подобное, например, накануне сделал Ноле в пятисетовой битве с неуступчивым итальянцем Лоренцо Музетти.



«Если вам действительно хочется знать, то во время туалетного перерыва я сменил нижнее белье и переоделся. Но главное в таких моментах – перезагрузиться в психологическом плане, немного сменив обстановку. Несмотря на то, что это короткий перерыв, у тебя есть возможность выдохнуть и вернуться новым игроком», – сказал Джокович на пресс-конференции после матча.



Каждый теннисист находит свои способы вернуться в матч: у Новака это медицинский тайм-аут, у Рафы Надаля – любимая комбинация: косая выбивающая и форхенд в противоположный угол, у Даниила – споры с болельщиками или разговоры с судьей: отрицательная энергетика подпитывает первый номер России. Дикое желание с кем-то сойтись в словесном файте одних выбивает из игрового темпа, других, как Даниила, возвращает в матч. Об этом подзабытом на кортах «РГ» эмоциональном приеме вдруг вспомнил Даня.

Он нашел внешний раздражитель в экране и якобы фанатах или сотрудниках корта. В 3-м сете он обращался к судье на вышке по поводу отвлекающего света плазмы, а во 2-м говорил о каких-то шорохах на трибуне, несмотря на отсутствие зрителей на матчах ночной сессии. В конце встречи он даже пару минут упрашивал вернуть себе первую из-за этого, но судья пошел на попятную.

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Не работали эти крошечные психологические нюансы на протяжении всего матча. Хотя он было вернулся после проигранной в одну калитку первой партии: резко прибавил, сделал обратный брейк и перехватил инициативу. У Дани даже появился двойной сетбол во 2-й партии при счете 4:5 на приеме, но русский сначала мазанул в сетку со второй, а затем с бэкхенда пробил в коридор. Таких подарков Циципасу хватило, чтобы отыграть брейки двумя точными первыми. А уже тай у эмоционально поникшего русского Циципас забрал вчистую – 2–0.



Закамбэчить этот финал, как ранее Новак, он мог и в начале третьей партии, когда при 2:2 русский оформил ранний брейк. Он сыпал на сторону Циципаса роскошные укороченные с бэкхенда, заставлял ошибаться грека справа. Удвоить же преимущество у него вышло, расстреляв Стефаноса первой уже на своей подаче. Но при 4:2 в партии не удержал задел и раздарил его тут же на следующем гейме под ноль. А подачу с руки в последнем роызгрыше матча, как апофеоз безнадеги, Стефанос слева по линии пробил навылет и выиграл матч – (6:3, 7:6(3), 7:5).

Матч упущенных возможностей стал таковым из-за отсутствия практики в игре с топами не только на «РГ», но и грунте в целом – у Данила не было необходимости выходить из зоны комфорта и перестраивать свою игру уже походу встречи. «Гладкая» сетка в Париже намекнула второму номеру рейтинга ATP на проблемы с реализацией брейковых очков и возвращением в матчи после крупных провисаний.

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