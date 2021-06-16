Российский спортсмен Даниил Медведев вышел на вторую строчку по заработанным призовым среди теннисистов России за всю историю. Действующий первый номер страны отстает только от Евгения Кафельникова. После «Ролан Гаррос»-2021 Медведев обошел Николая Довыденко. До первого места Даниилу остается еще 7,6 миллионов долларов.

Даниил не очень удачно выступил на серии грунтовых турниров перед «Ролан Гаррос», но на мэйджоре в Париже установил личный рекорд – пробился в четвертьфинал, чем пополнил свой банковский счет на 255 тысяч евро. Сумма призовых за всю карьеру россиянина достигла 16 269 717 долларов.

В конце прошлого года Медведев находился на 5-м месте по количеству призовых среди российских теннисистов. На ATP Cup Медведев заработал 576 725 долларов, а после выхода в финал Australian Open – еще 1 500 000. В итоге сумма призовых за карьеру у Даниил выросла до 15,7 млн долларов – по нынешнему курсу это более миллиарда рублей.

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Евгений Кафельников заработал за всю карьеру 23 883 797 долларов призовых.

Даниил Медведев ранее заявлял, что почти 50% всех призовых уходят на налоги и траты во время турниров.

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