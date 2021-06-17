Третья ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль объявил о том, что пропустит Уимблдон и Олимпийские игры-2020 в Токио.

«Привет всем, я принял решение и не буду участвовать в Уимблдонском теннисном турнире и Олимпийских играх в Токио. Это всегда непростой выбор, но я прислушался к организму, обсудил все с командой и понял, что все сделал правильно.

Моя цель – растянуть карьеру как можно дольше и делать то, что делает меня счастливым. То есть выступать на высочайшем уровне и сражаться за профессиональные и личные достижения на максимальном уровне конкуренции», – написал 35-летний Надаль в твиттере.

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В сезоне-2021 испанец дошел до четвертьфинала открытого чемпионата Австралии, а на любимом «Ролан Гаррос» уступил в 1/2 финала сербу Новаку Джоковичу.

На Олимпийских играх Рафа стал чемпионом в Пекине-2008 в одиночном разряде, а также взял золото в дуэте с Марком Лопесом в парном разряде.

Уимблдон пройдет на лондонских кортах с 28 июня по 5 июля. Теннисный турнир Олимпийских игр-2020 в мужском одиночном разряде стартует 26 июля.

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