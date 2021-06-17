Австрийский теннисист Доминик Тим объявил, что не примет участия в Олимпиаде-2020 в Токио.
«Всем привет, у меня есть печальные новости для всех вас. Поговорив с командой и проанализировав ситуацию, я принял очень трудное решение отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио. Для меня, как и для всех спортсменов, участие в Олимпиаде и представление своей страны – огромная честь, и это делает мое решение еще труднее. Однако 2021 год начался не так, как ожидалось, и я не чувствую себя готовым сыграть в Токио как можно лучше.
Последние две недели я усиленно тренировался и постепенно улучшаю физическую форму и концентрацию. Моя цель – усердно работать в ближайшие недели, выкладываться на Уимблдоне, продолжать тренироваться и, надеюсь, защитить титул US Open. Я желаю всей австрийской команде, которая отправится в Токио, всего наилучшего. Я молод и надеюсь, что смогу выступить за Австрию на Олимпийских играх в Париже в 2024 году», – написал Тим в инстаграме.
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- Ранее Рафаэль Надаль объявил о том, что пропустит Уимблдон и Олимпийские игры-2020 в Токио.
- Доминик Тим ни разу не выступал на Олимпиадах.
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