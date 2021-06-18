Скончался бывший теннисист и экс-комментатор телеканала Eurosport Борис Боровский.
Трагедия произошла ночью с 17 на 18 июня, о случившемся сообщает «Чемпионат». Боровскому было 82 года. Борис Маркович – победитель Спартакиады народов СССР 1956 года, чемпион и призер национальных соревнований, участник международных турниров.
После завершения карьеры стал работать в спортивной журналистике – в частности, был постоянным комментатором тенниса на российской версии Eurosport. Более того, Боровский известен как первый журналист, вышедший в эфир каналов Eurosport с русскоязычным комментарием.
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- Также Боровский работал на «Радио России» и канале «Спорт».
- Причины смерти не уточняются.
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