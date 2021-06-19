В Королевской федерации тенниса Испании сообщили об учреждении Национального дня тенниса. Праздничную дату назначили на 3 июня – это день рождения 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля.

Предложение одобрили единогласно. Национальный день тенниса будут отмечать в 1500 клубах, в региональных федерациях, на социальных турнирах, мастер-классах, выставочных матчах и т.д.

Идею в твиттере предложил глава академий Real Club Jolaseta Хорхе Мир Майор. Ее во время репортажа на Eurosport Espana подхватили комментатор Альваро Бенито и эксперт Алекс Корретха, после чего флешмоб расфорсили в социальных сетях.

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«Я слушал комментарии Eurosport об игре Надаля и сразу понял, что это классная идея. Испанскому теннису есть, что праздновать. У нас есть величайший спортсмен в истории страны, мы действующие чемпионы Кубка Дэвиса и финалисты Кубка Билли Джин Кинг. Кажется, как я уже сказал, нам много есть, что отметить», – заявил президент Королевской федерации тенниса Испании Мигель Диас Роман.

В организации подтвердили, что Национальный день тенниса будут праздновать ежегодно с 3 июня 2022-го.

Рафаэль Надаль завоевал карьерный «Большой шлем» и побеждал на всех четырех турнирах престижной серии. Он установил рекорд по выигрышам на «Ролан Гаррос» и взял 13 трофеев на грунтовых кортах открытого чемпионата Франции.

17 июня Надаль объявил о том, что в сезоне-2021 пропустит Уимблдон и Олимпийские игры в Токио.

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