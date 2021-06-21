Прошедшая неделя получилась удачной для теннисистов из России, хотя могла сложиться еще лучше. Но победы на трех турнирах из четырех – что-то на грани фантастики.
Восхитительный прорыв Самсоновой
До турнира в Берлине о 22-летней теннисистке вряд ли часто слышали и уж точно еще меньше видели ее матчей. Девушка выступает за Россию, хотя всю жизнь провела в Италии и редко бывает на родине. Прежде она особо не светилась ни на турнирах WTA, ни на «Шлемах» – в этом сезоне впервые прошла круг на Australian Open.
Теннис
Самсонова впервые в топ-100, Хачанов упал на две позиции
Людмила Самсонова
Фото: Getty Images
Но вдруг Людмилу прорвало – она впервые преодолела квалификацию на травяном турнире и заграбастала титул. Причем ни где-нибудь, а на WTA 500 с самым мощным составом недели. В квале Самсонова отыграла брейк в решающем сете, второй раз за месяц обыграла экс-теннисистку двадцатки Ану Конюх, получив заряд уверенности. Позже по сетке она прошла пятерых соперниц топ-50 (Вондроушова, Кудерметова, Киз, Азаренко и Бенчич), причем лишь в двух матчах отдала партию.
Чем выделяется Людмила, так это мощнейшей игрой на задней линии и подачей – временами она посылала мяч со скоростью под 200 км/ч. Прорыв в Германии позволил ей не только взять дебютный титул WTA, но и прилично подняться в рейтинге: со 108 места Самсонова за неделю прыгнула в топ-70 (63-я позиция).
Как выступили другие русские на турнире:
Александрова обыграла Калинскую и Свитолину, но в четвертьфинале уступила Бенчич. Кудерметова проиграла Самсоновой во 2-м круге.
Третий за год финал Касаткиной
Все говорит о том, что все еще юная надежда российского женского тенниса возвращает игру и уверенность в себе. В 2021-м Даша сыграла уже в трех финалах и взяла два титула – больше чашек только у Эшли Барти (3). В начале года Касаткина оставила за собой ивент в Австралии, чуть позже – в Санкт-Петербурге, а теперь впервые в карьере добралась до решающего матча на траве – в Бирмингеме.
Сетка и соперницы у Даши были не такие сложные и высокорейтинговые, как у Самсоновой, но поразила воля теннисистки к победе: в первом круге она отыграла сет и двойной брейк у Херцог, легко прошла Костюк, не расклеилась после неудачного второго сета и повесила баранку Мартинцовой, а в тот же день отправила домой Вандевеге. На финал не хватило сил: Онс Жабер оказалась свежее и мощнее, поэтому закономерно победила. За неделю до Уимблдона такой промоушн на траве в исполнении Касаткиной дает надежду на сильный результат.
Как выступили другие русские на турнире:
Дьяченко прошла квалификацию, но в первом круге в двух сетах проиграла Шуай Чжан. Потапова справилась в первых двух матчах со Стоянович из Сербии и сербской француженкой Младенович, но, также как и Касаткина, споткнулась о Жабер.
Рублев заскочил в финал на одном из любимых турниров Федерера
Андрей мог стать в Галле вторым победителем из России после Евгения Кафельникова (брал титул трижды), но не срослось. При том что жребий благоволил Рублеву и изначально предполагал его выход в финал: сильнейшими по рейтингу соперниками в его половине были расклеившийся Монфис и растерявший форму Гоффен, тогда как в другой собрались Медведев, Федерер, Зверев и Баутиста Агут.
Андрей Рублев
Фото: Getty Images
Андрей справился с задачей минимум: в двух партиях переиграл Хачанова, Томпсона и Кольшрайбера, чуть дольше повозился с Басилашвили. Но в финале что-то пошло не так. «Поначалу было нелегко, все происходило очень быстро – в один-два удара. При счете 3:4 у меня трижды не прошла первая, а он принял очень глубоко. В том гейме я подавал новыми мячами, поэтому защищаться было тяжело. Юго сегодня был очень хорош на подаче», – признал Рублев.
Против Умбера Андрей заработал всего два брейк-пойнта (все в одном гейме) и играл на равных, а удача в решающие моменты оказалась на стороне француза, который взял третий титул уровня ATP. Рублев – король турниров ATP 500 – мог взять второй трофей в 2021-м и пятый в этой категории (первый на траве), но не вышло.
Как выступили другие русские на турнире:
Хачанов проиграл Рублеву в первом круге, а Медведев в стартовом матче уступил Ян-Леннарду Штруффу в двух сетах. Даниил снова ругался и кидал ракетки, а еще упустил подачу на сет и сетбол в гейме соперника. Немец, кажется, становится страшным соперником для русских – на «Ролан Гаррос» он выбил Рублева.
Свирепый Медведев вышел из себя и проиграл 1-й матч на траве
А еще: 10-кратный победитель турнира в Галле Роджер Федерер неудачно провел первый в сезоне турнир на траве: в непростом матче одолел Илью Ивашко из Беларуси, но споткнулся об Оже-Альяссима во втором круге.
Берреттини выиграл крупнейший титул
Тяжело поверить, но обладатель четырех трофеев ATP и стабильный игрок топ-10 еще ни разу не побеждал на турнирах выше категории ATP 250. До этой недели. В Лондоне Маттео уверенно прошелся по всем соперникам – поочередно переиграл Травалью, Маррея, Эванса, Де Минаура и Норри в финале.
Может, именно Берреттини составит Джоковичу конкуренцию на Уимблдоне?
Как выступили другие русские на турнире:
Честь России в Лондоне отстаивал Аслан Карацев, но проиграл уже во втором круге. Что скрасило негатив – не абы кому, а будущему финалисту Норри.
WTA Берлин
Самсонова разбила Бенчич в Берлине и взяла 1-й титул в карьере
WTA Бирмингем
Касаткина проиграла Жабер в финале Бирмингема