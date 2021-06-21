Прошедшая неделя получилась удачной для теннисистов из России, хотя могла сложиться еще лучше. Но победы на трех турнирах из четырех – что-то на грани фантастики.

Восхитительный прорыв Самсоновой

До турнира в Берлине о 22-летней теннисистке вряд ли часто слышали и уж точно еще меньше видели ее матчей. Девушка выступает за Россию, хотя всю жизнь провела в Италии и редко бывает на родине. Прежде она особо не светилась ни на турнирах WTA, ни на «Шлемах» – в этом сезоне впервые прошла круг на Australian Open.

Теннис Самсонова впервые в топ-100, Хачанов упал на две позиции 2 ЧАСА НАЗАД

Людмила Самсонова Фото: Getty Images

Но вдруг Людмилу прорвало – она впервые преодолела квалификацию на травяном турнире и заграбастала титул. Причем ни где-нибудь, а на WTA 500 с самым мощным составом недели. В квале Самсонова отыграла брейк в решающем сете, второй раз за месяц обыграла экс-теннисистку двадцатки Ану Конюх, получив заряд уверенности. Позже по сетке она прошла пятерых соперниц топ-50 (Вондроушова, Кудерметова, Киз, Азаренко и Бенчич), причем лишь в двух матчах отдала партию.

Чем выделяется Людмила, так это мощнейшей игрой на задней линии и подачей – временами она посылала мяч со скоростью под 200 км/ч. Прорыв в Германии позволил ей не только взять дебютный титул WTA, но и прилично подняться в рейтинге: со 108 места Самсонова за неделю прыгнула в топ-70 (63-я позиция).

Как выступили другие русские на турнире:

Александрова обыграла Калинскую и Свитолину, но в четвертьфинале уступила Бенчич. Кудерметова проиграла Самсоновой во 2-м круге.

Третий за год финал Касаткиной

Все говорит о том, что все еще юная надежда российского женского тенниса возвращает игру и уверенность в себе. В 2021-м Даша сыграла уже в трех финалах и взяла два титула – больше чашек только у Эшли Барти (3). В начале года Касаткина оставила за собой ивент в Австралии, чуть позже – в Санкт-Петербурге, а теперь впервые в карьере добралась до решающего матча на траве – в Бирмингеме.

Сетка и соперницы у Даши были не такие сложные и высокорейтинговые, как у Самсоновой, но поразила воля теннисистки к победе: в первом круге она отыграла сет и двойной брейк у Херцог, легко прошла Костюк, не расклеилась после неудачного второго сета и повесила баранку Мартинцовой, а в тот же день отправила домой Вандевеге. На финал не хватило сил: Онс Жабер оказалась свежее и мощнее, поэтому закономерно победила. За неделю до Уимблдона такой промоушн на траве в исполнении Касаткиной дает надежду на сильный результат.

Как выступили другие русские на турнире:

Дьяченко прошла квалификацию, но в первом круге в двух сетах проиграла Шуай Чжан. Потапова справилась в первых двух матчах со Стоянович из Сербии и сербской француженкой Младенович, но, также как и Касаткина, споткнулась о Жабер.

Рублев заскочил в финал на одном из любимых турниров Федерера

Андрей мог стать в Галле вторым победителем из России после Евгения Кафельникова (брал титул трижды), но не срослось. При том что жребий благоволил Рублеву и изначально предполагал его выход в финал: сильнейшими по рейтингу соперниками в его половине были расклеившийся Монфис и растерявший форму Гоффен, тогда как в другой собрались Медведев, Федерер, Зверев и Баутиста Агут.

Андрей Рублев Фото: Getty Images

Андрей справился с задачей минимум: в двух партиях переиграл Хачанова, Томпсона и Кольшрайбера, чуть дольше повозился с Басилашвили. Но в финале что-то пошло не так. «Поначалу было нелегко, все происходило очень быстро – в один-два удара. При счете 3:4 у меня трижды не прошла первая, а он принял очень глубоко. В том гейме я подавал новыми мячами, поэтому защищаться было тяжело. Юго сегодня был очень хорош на подаче», – признал Рублев.

Против Умбера Андрей заработал всего два брейк-пойнта (все в одном гейме) и играл на равных, а удача в решающие моменты оказалась на стороне француза, который взял третий титул уровня ATP. Рублев – король турниров ATP 500 – мог взять второй трофей в 2021-м и пятый в этой категории (первый на траве), но не вышло.

Как выступили другие русские на турнире:

Хачанов проиграл Рублеву в первом круге, а Медведев в стартовом матче уступил Ян-Леннарду Штруффу в двух сетах. Даниил снова ругался и кидал ракетки, а еще упустил подачу на сет и сетбол в гейме соперника. Немец, кажется, становится страшным соперником для русских – на «Ролан Гаррос» он выбил Рублева.

Свирепый Медведев вышел из себя и проиграл 1-й матч на траве

А еще: 10-кратный победитель турнира в Галле Роджер Федерер неудачно провел первый в сезоне турнир на траве: в непростом матче одолел Илью Ивашко из Беларуси, но споткнулся об Оже-Альяссима во втором круге.

Берреттини выиграл крупнейший титул

Тяжело поверить, но обладатель четырех трофеев ATP и стабильный игрок топ-10 еще ни разу не побеждал на турнирах выше категории ATP 250. До этой недели. В Лондоне Маттео уверенно прошелся по всем соперникам – поочередно переиграл Травалью, Маррея, Эванса, Де Минаура и Норри в финале.

Может, именно Берреттини составит Джоковичу конкуренцию на Уимблдоне?

Как выступили другие русские на турнире:

Честь России в Лондоне отстаивал Аслан Карацев, но проиграл уже во втором круге. Что скрасило негатив – не абы кому, а будущему финалисту Норри.

WTA Берлин Самсонова разбила Бенчич в Берлине и взяла 1-й титул в карьере 18 ЧАСОВ НАЗАД