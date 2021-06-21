Российская теннисистка Людмила Самсонова поднялась на 62-ю строчку рейтинга WTA благодаря победе на турнире в Берлине. Девушка впервые влетела в топ-100, ранее она занимала 106-ю позицию.

Из российских спортсменок на одну строчку поднялась Дарья Касаткина, которая дошла до финала турнира в Бирмингеме. Теперь Дарья располагается на 34-м месте, откуда сместила Екатерину Александрову. Кроме того, Светлана Кузнецова стала 38-й, а Анастасия Потапова – 80-й. В топ-5 вошла теннисистка из Украины Элина Свитолина.

У мужчин две позиции в рейтинге потерял Карен Хачанов – теперь он 29-й. В топ-10 рейтинга АТР изменений нет.

WTA Берлин Самсонова разбила Бенчич в Берлине и взяла 1-й титул в карьере 16 ЧАСОВ НАЗАД

Рейтинг ATP

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 113.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10 053 .

. 3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 8630.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 7980.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 7425.

6 (6). Александр Зверев (Германия) – 7305.

7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6120.

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) – 4815.

9 (9). Маттео Берреттини (Италия) – 4468.

10 (10). Роберто Баутиста Агут (Испания) – 3125.

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24 (24). Аслан Карацев (Россия) – 2304...

29 (27). Карен Хачанов (Россия) – 1965.

Рейтинг WTA

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 7875.

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7346.

3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 6330.

4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) – 6195.

5 (6). Элина Свитолина (Украина) – 5835.

6 (5). София Кенин (США) – 5640.

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 5266.

8 (8). Серена Уильямс (США) – 4931.

9 (9). Ига Швёнтек (Польша) – 4430.

10 (10). Каролина Плишкова (Чехия) – 4285.

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19 (19). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3300...

32 (32). Вероника Кудерметова (Россия) – 2100...

34 (35). Дарья Касаткина (Россия) – 1985.

35 (34). Екатерина Александрова (Россия) – 1940.

38 (39). Светлана Кузнецова (Россия) – 1693...

63 (106). Людмила Самсонова (Россия) – 1231...

80 (82). Анастасия Потапова (Россия) – 1041...

88 (86). Варвара Грачева (Россия) – 966...

90 (88). Анна Блинкова (Россия) – 940...

97 (97). Вера Звонарева (Россия) – 847.

ATP Галле Рублев и Хачанов начнут травяной сезон очным матчем 12/06/2021 В 12:08