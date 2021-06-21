Благодаря партнерству с ATP-туром и ATP Media Eurosport покажет в России не менее 39 турниров ATP-тура, в том числе все соревнования ATP Masters 1000 и Итоговый турнир ATP, а также все турниры ATP 500 и большинство событий ATP 250.

Помимо трансляций соревнований, на каналах и в приложении Eurosport, а также на сайте Eurosport.ru будет доступен еженедельный тележурнал ATP Tour: Uncovered. В него войдут моменты и кадры, которые не попали в фокус во время прямых трансляций.

Андрей Рублев Фото: Getty Images

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Eurosport также обладает правами на показ в России всех турниров «Большого шлема» – Открытого чемпионата Австралии, Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), Уимблдонского турнира и Открытого чемпионата США. Это означает, что российские болельщики смогут следить за своими фаворитами, в том числе Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым, а также за звездами мирового тенниса – Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем, Новаком Джоковичем и другими – на протяжении всего сезона.

«Eurosport давно зарекомендовал себя как Дом тенниса в России, и ATP-тур – важная составляющая нашего продуктового предложения. Поэтому мы очень рады сообщить о продлении договоренностей с ATP Media. Совсем недавно Даниил Медведев впервые в своей карьере стал второй ракеткой мира – он и Андрей Рублев стабильно входят в десятку ведущих игроков планеты, а Карен Хачанов и Аслан Карацев – в тридцатку лучших. Интерес к российским теннисистам растет, как и в целом к этому виду спорта, поэтому мы счастливы предложить болельщикам качественное освещение ключевых теннисных событий», – говорит Григорий Лавров, генеральный директор Медиа Альянс.

Ранее Eurosport получил права на трансляции ATP-тура в России сроком на три года начиная с января 2019 года. Eurosport также обладает правами на показ многочисленных событий ATP-тура на еще 10 рынках Европы, в том числе во Франции, Норвегии, Швеции, Финляндии и Румынии.

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