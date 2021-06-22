Людмила Самсонова, новоиспеченная победительница турнира WTA в Берлине поделилась эмоциями, которые она испытывает, выступая за Россию на соревнованиях. Ранее теннисистка представляла на турнирах Италию, получала поддержку от итальянской федерации тенниса и даже недавно отвечала по-итальянски на вопросы журналистов.

«Я выросла в Италии. Мои родители россияне. Я играла за Италию с 16 до 18 лет и испытывала огромное давление. Когда я начала выступать за Россию, то давление уменьшилось. Это было естественно, даже не знаю, как объяснить. Никто не обращал на меня внимания, так что я могла играть за себя. В Италии же страстно любят теннис, это точно. Ему уделяется огромное внимание. Я была к такому не готова. В России я последняя в рейтинге, им там все равно на меня», – цитирует Самсонову официальный сайт WTA

Людмила Самсонова поднялась на 63 строчку в рейтинге WTA.

В финале Самсонова обыграла швейцарку Белинду Бенчич.

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