Украинская теннисистка Даяна Ястремская оправдана по обвинению в употреблении допинга. Независимый трибунал ITF принял объяснения украинки.
Ястремская, которую в январе отстранили от соревнований, не будет отбывать дисквалификацию, она может участвовать в турнирах, сообщается на официальном сайте ITF.
- В ноябре 2020 года в анализах 20-летней теннисистки были найдены метаболиты местеролона. Сама Ястремская заявляла, что вещество обнаружили в ее пробе после секса с бывшим парнем.
- В ITF отмечали, что Ястремская сдала позитивную пробу во внесоревновательный период – еще в ноябре 2020-го.
- В активе Даяны три победы на турнирах категории International и один титул на «Премьере» в австралийской Аделаиде. Ее лучший результат на «Больших шлемах» – четвертый круг Уимблдона-2019.
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