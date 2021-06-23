В мире спорта появилась знаменитая пара: Ивана Недвед и Себастьян Корда. Оба – дети известных родителей. Она – дочь легендарного футболиста Павла Недведа, его отец – всемирно известный теннисист Петр Корда. Молодые люди публично заявили, что состоят в отношениях.

Себастьян Корда так же, как и его отец, близок к миру тенниса. Сын чеха, который выиграл Australian Open в 1998 году, взял Australian Open в 2018-м – правда, пока только молодежный, а в конце мая выиграл первый титул ATP на турнире в Парме.

Уже несколько месяцев Ивана и Себастьян появляются на публике вместе. Девушка выставляет в инстаграме фотографии с возлюбленным и поддерживает его на соревнованиях.

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Ивана горячо поддерживала Себастьяна в Парме, а после победы заявила: «Не могу не гордиться им!».

Себастьян Корда входит в топ-50 мирового рейтинга.

Петр Корда редко комментирует успехи сына на корте.

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