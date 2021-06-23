Теннисная ассоциация Сербии официально заявила о том, что Новак Джокович будет выступать на Олимпийских играх в Токио. Руководство опровергло слухи о возможном пропуске спортсменом турнира.

«Новак подтвердил желание участвовать в Олимпийских играх, и мы уже отправили список с его именем в Олимпийский комитет Сербии. Он будет передан оттуда», – говорится в официальном заявлении теннисной ассоциации Сербии, которое цитирует Sportski Zurnal

Раннее Джокович сообщил, что откажется выступать на Олимпиаде в Токио, если болельщикам запретят присутствовать на матчах. Серба угнетает атмосфера тишины на трибунах во время игры, поэтому он считал это действительно уважительной причиной для отказа.

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Участие Джоковича в Олимпийских играх в случае победы на Уимблдоне дает ему шансы оформить календарный «Золотой шлем» – выиграть за один сезон четыре турнира «Большого шлема» и Олимпиаду. В 2021 году он уже стал победителем Australian Open и «Ролан Гаррос».

От участия в Олимпиаде-2020 отказались испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, норвежец Каспер Рууд и канадец Денис Шаповалов.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро победителем в мужском одиночном разряде стал Энди Маррей из Великобритании, в финале он оказался сильнее аргентинца Хуан-Мартина дель Потро. Бронзовую медаль завоевал Кэй Нисикори из Японии.

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