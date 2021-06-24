Двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей выступит за сборную Великобритании на Играх в Токио.

Маррей вошел в официальную заявку команды вместе с Дэном Эвансом, Йоханной Контой и Хизер Уотсон. Помимо одиночного, он сыграет в парном разряде с Джо Солсбери. Еще один дуэт составят Эванс и Нил Скупски.

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«Олимпийские игры значат очень многое для меня. Участвовать в них в четвертый раз – огромная честь. Выход команды на церемонии открытия пять лет назад в Рио был одним из ярчайших моментов моей карьеры. Поехать на Игры в статусе действующего чемпиона – прекрасно. С нетерпением этого жду», – отметил 34-летний Маррей.

Энди идет только 119-м в рейтинге ATP, но имеет право поехать на Игры по специальному правилу. Нужно быть действующим чемпионом и входить в топ-300, а также получить согласие от сборной.

Помимо Рио-2016, Маррей выиграл Олимпиаду-2012 в Лондоне.

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