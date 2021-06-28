Перед стартом Уимблдонского теннисного турнира в мужском ATP-Туре не произошло изменений в первой десятке рейтинга. Лидером остался серб Новак Джокович.

Русский теннисист Даниил Медведев после победы на турнире ATP 250 в испанской Санта-Понсе сократил отставание от Джоковича. Отрыв Новака уменьшился с 2060 до 1833 очков. По итогам Уимблдона Даниил может возглавить рейтинг. Для этого ему нужно выиграть турнир или выйти в финал, в котором не будет участвовать Ноле.

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Из топ-10 женского чарта вылетела Каролина Плишкова. Она впервые покинула первую десятку с 2016 года, вместо нее на 10-ю позицию вошла другая чешка Петра Квитова. В топ-100 остались 10 теннисисток из России, лучшая – Анастасия Павлюченкова – занимает 19-ю строчку.

Рейтинг ATP

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 113 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10 280;

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 8 630;

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 7 980;

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 7 425;

6 (6). Александр Зверев (Германия) – 7 305;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6 120;

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) – 4 815;

9 (9). Маттео Берреттини (Италия) – 4 468;

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 3 125;

...

24 (24). Аслан Карацев (Россия) – 2 304;

29 (29). Карен Хачанов (Россия) – 1 965.

Рейтинг WTA

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 7875;

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7346;

3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 6330;

4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) – 6195;

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5835;

6 (6). София Кенин (США) – 5640;

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 5321;

8 (8). Серена Уильямс (США) – 4931;

9 (9). Ига Швентек (Польша) – 4465;

10 (12). Петра Квитова (Чехия) – 4215;

…

19 (19). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3300;

32 (32). Вероника Кудерметова (Россия) – 2100;

35 (34). Дарья Касаткина (Россия) – 2030;

36 (35). Екатерина Александрова (Россия) – 1940;

40 (38). Светлана Кузнецова (Россия) – 1693;

65 (63). Людмила Самсонова (Россия) – 1231;

80 (80). Анастасия Потапова (Россия) – 1041;

89 (90). Анна Блинкова (Россия) – 945;

90 (89). Варвара Грачева (Россия) – 936;

96 (97). Вера Звонарева (Россия) – 852.

Уимблдон Матчи Джоковича, Рублева и Кузнецовой. Программа 1-го дня 17 ЧАСОВ НАЗАД