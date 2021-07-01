Российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала матч против представительницы США Джессики Пегулы. Матч Самсоновой и Пегулы продлился 2 часа 7 минут и завершился победой 65-й ракетки мира со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

– Непростой трехсетовый поединок, как вообще себя чувствовали сегодня на корте? И за счет чего все-таки удалось переломить ход встречи после проигранного 2-го сета?

– Сегодня был действительно очень трудный матч. Я уже вчера, когда узнала, с кем буду играть, сразу поняла – матч будет очень сложным. И во втором сете упустила какие-то моменты, но потом смогла все поменять. Я очень этому рада.

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– Уже с учетом вашего титула и тех матчей, которые вы играете здесь, накапливается ли усталость. Как Ваше физическое состояние, на каком уровне себя ощущаете?

– Физически я чувствую себя очень хорошо, теперь буду стараться еще и ментально чувствовать себя намного лучше.

Ранее теннисистки встречались лишь однажды – на турнире в Цинциннати в 2020 году победила американка.

Следующей соперницей Людмилы Самсоновой станет Слоан Стивенс (США).

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