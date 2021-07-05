Роджер Федерер вошел в список из 116 спортсменов, которые представят Швейцарию на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает официальный сайт Олимпийской ассоциации Швейцарии.
Ранее экс-первая ракетка мира поставил под сомнение участие на Олимпиаде. Федерер – обладатель золота пекинских ОИ-2008 в парном разряде и серебра лондонских Игр-2012 в одиночном.
- Швейцарец продолжает выступать на Уимблдоне – в четвертом раунде он играет с Лоренцо Сонего.
- Ранее Федерер прошел Адриана Маннарино, Ришара Гаске и Кэмерона Норри.
Уимблдон
Джокович успевал за всеми мячами, будто не Гарину, а ему 25 лет
Уимблдон
Рублев – игрок без плана B. Ему еще далеко до топов
Уимблдон
Рублев весь сезон делал Фучовича, повел 2-1, но что-то сломалось