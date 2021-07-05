Роджер Федерер вошел в список из 116 спортсменов, которые представят Швейцарию на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает официальный сайт Олимпийской ассоциации Швейцарии.

Ранее экс-первая ракетка мира поставил под сомнение участие на Олимпиаде. Федерер – обладатель золота пекинских ОИ-2008 в парном разряде и серебра лондонских Игр-2012 в одиночном.

Швейцарец продолжает выступать на Уимблдоне – в четвертом раунде он играет с Лоренцо Сонего.

Ранее Федерер прошел Адриана Маннарино, Ришара Гаске и Кэмерона Норри.

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