Теннисистка Наоми Осака решила не отказываться от общения с журналистами на Олимпийских играх в Токио. Вторая ракетка мира рассказала, что ситуация со снятием с «Ролан Гаррос» и «Уимблдона» обострила психологические проблемы. Отказ общаться с прессой был воспринят негативно, поэтому Наоми готовится к следующему крупному турниру и планирует проводить пресс-конференции на Олимпиаде.

«Я потихоньку готовлюсь к тому, чтобы на Олимпиаде быть на пике формы. С тех пор, как мир обратил на меня внимание, у меня случаются приступы тревоги. Особенно в преддверии крупных турниров», – рассказала Наоми в интервью японскому телеканалу NHK

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.

После победы в первом круге «Ролан Гаррос» Наоми Осака снялась с турнира и с тех пор не выходила на корт в официальных матчах.

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