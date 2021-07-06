Российская теннисистка Дарья Касаткина не примет участия в Олимпийских играх в Токио из-за травмы. Об этом сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Касаткина не выступит на ОИ в Токио, сослалась на травму», – приводит слова Тарпищева РИА «Новости»

Изначально Касаткина вошла в список из 335 российских спортсменов, которые выступят в Токио.

В составе женской сборной России на Олимпиаду отправились Екатерина Александрова, Елена Веснина, Вера Звонарева, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова.

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