Японская теннисистка Наоми Осака станет главной героиней биографического документального сериала. Компания Netflix собирается снять сериал о спортсменке и рассказать про ее чемпионский путь.

«Наоми Осака: играя по собственным правилам» выйдет 16 июля. Сериал будет состоять из трех частей и расскажет о трудном жизненном и чемпионском пути Наоми. Продюсеры сериала – баскетболист Леброн Джеймс и его давний деловой партнер Маверик Картер.

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В 23 года Наоми Осака выиграла четыре турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и семь турниров WTA в одиночном разряде. Была первой ракеткой мира, в данный момент занимает второе место.

Наоми Осака длительное время восстанавливалась от психологических проблем и не выступала на крупных турнирах.

Японская спортсменка планирует принимать участие в Олимпийских играх в Токио.

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